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Сыгравший Скайуокера актер намекнул на переход персонажа на темную сторону в новых «Звездных войнах»

Сыгравший Скайуокера актер намекнул на переход персонажа на темную сторону в новых «Звездных войнах»
17 апреля 2017 - 17:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в фантастической саге «Звездные войны», намекнул на то, что персонаж может перейти на темную сторону в восьмом эпизоде. Об этом он рассказал на конференции во Флориде.

«Это возможно, все возможно», — заявил он и пошутил, что страдает от «кратковременной потери памяти» и давно потерял доверие аудитории и СМИ, потому что все время врет, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Во время конференции также было объявлено, что Кэрри Фишер, исполнившая роль принцессы Леи в фильмах франшизы, помогала переписать сценарий ленты «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» перед своей смертью.

Хэмилл сыграл Люка Скайуокера в оригинальной трилогии (IV-VI эпизоды), а также в сиквеле — VII эпизоде. Актер вернется к своей роли в «Последних джедаях».

Мировая премьера восьмого эпизода саги назначена на 14 декабря 2017 года.

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Lenta.ru: Актер намекнул на переход Скайуокера на темную сторону в новых «Звездных войнах»
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