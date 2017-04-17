Минск: Стоимость российского газа для Белоруссии снизится на $3-5 в 2018-2019 годах
17 апреля 2017 - 17:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко раскрыл стоимость российского газа для Минска в 2018-2019 годах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По его словам, в 2017 году Беларусь будет платить 129 долларов за тысячу кубометров, а в 2019-м - 127 долларов. По его мнению, если бы сторонам не удалось достичь новых договоренностей, цена на российский газ в течение ближайших лет достигла бы уровня в 150 долларов, пишет Deutsche Welle.
Семашко первым озвучил конкретные цифры. Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что окончательные данные о скидке для Беларуси назовет официальный представитель «Газпрома» после подписания соответствующих документов.
«Речь идет о том, что к контрактной цене будут применяться понижающие коэффициенты, которые приведут цены к заранее согласованным уровням, прописанным в наших соглашениях. Это цены, которые составляют, могу вам сразу сказать, менее 130 долларов», - отметил Дворкович.
Россия и Беларусь в начале апреля урегулировали затянувшийся нефтегазовый спор. До сих пор контрактная цена в соответствии с белорусско-российским межправительственным соглашением от 2011 года определялась в долларах США как сумма тарифа на газ в Ямало-Ненецком автономном округе (36 долларов по курсу на 1 января) плюс транспортировка до границы с Беларусью (90 долларов) и хранение в российских газохранилищах (еще 6 долларов). Таким образом, цена на российский газ составляла 132 доллара за тысячу кубометров. В Минске еще в середине 2016 года настаивали, что на самом деле его стоимость должна составлять 73 доллара. Для сравнения экспортная цена на российский газ для Евросоюза в 2017 году может составить 180-190 долларов для тысячу кубометров.
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