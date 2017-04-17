В свиньях планируют выращивать пригодные для пересадки человеческие органы
17 апреля 2017 - 17:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Smithfield Foods, производящая свинину, заявила, что намерена использовать сельскохозяйственных животных для выращивания органов, пригодных для пересадки людям.
Специалисты планируют ввести изменения в ДНК животных, чтобы сделать их сердце и легкие подходящими для трансплантации. По словам представителей компании, это позволит достичь и другой цели — сокращения биологических отходов, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание ScienceAlert.
Smithfield Foods уже поставляет ткани и органы свиней медицинским компаниям. Так, слизистая оболочка кишечника используется для получения гепарина — антикоагулянта, предотвращающего свертывание крови при хирургических операциях. Кроме этого, из отходных биологических материалов приготавливают ингредиенты препаратов, лечащих диспепсию и гипотиреоз.
Одной из проблем, препятствующей трансплантации свиных органов людям, является наличие у животных генов, которые делают их восприимчивыми к определенным вирусам. Для успешной пересадки и сохранения работоспособности органа необходимо блокировать активность соответствующей ДНК.
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