Появился трейлер голливудского фильма «Обещание» на армянском языке (видео)
17 апреля 2017 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появился трейлер голливудского фильма о Геноциде армян «Обещание» (The Promise) на армянском языке.
Фильм «Обещание» поддержали такие знаменитости как Элтон Джон, Леонардо ди Каприо, Сильвестр Сталлоне, Дон Чидл, Райан Гослинг, Джейсон Бейтман, Юра Мовсисян, Орландо Блум, Шер, Алексис Оганян, Нина Добрев, Ким Кардашьян.
«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
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