Ким Чен Ын заявил о солидарности с Асадом и намерении помогать Сирии противостоять США

PanARMENIAN.Net - Лидер КНДР Ким Чен Ын солидарен с президентом Сирии Башаром Асадом в противостоянии с США и намерен оказывать «дружественному правительству и народу» Арабской Республики поддержку в достижении справедливости. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, направленной северокорейским руководителем сирийскому коллеге по случаю 71-й годовщины независимости Сирии.

США нанесли авиаудар по сирийской авиабазе в Хомсе в ночь на 7 апреля. Как сообщалось, два военных корабля США в Средиземном море выпустили по меньшей мере 50 ракет «Томагавк» в ответ на якобы проведенную правительственными силами Сирии атаку с применением химического оружия в провинции Идлиб.

В своем послании Ким Чен Ын осудил недавний авиаудар США с применением крылатых ракет «Томагавк» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По его мнению, это «наглый факт агрессии и военное преступление», пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство ЦТАК.

Кроме того, лидер КНДР направил Асаду «дружественные и восторженные поздравления и боевой привет».

За последние несколько дней значительно усилилась напряженность на Корейском полуострове. 15 апреля КНДР провела неудачные ракетные испытания. Во время подготовки КНДР к пуску ракеты США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Руководство США заявило, что готово нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на очередное ядерное испытание. Своим превентивным ударом по американским базам пригрозила и КНДР.

Уже после неудачного запуска ракеты вице-президент США Майкл Пенс и исполняющий обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ан пообещали Пхеньяну «карательные меры» в случае новых провокаций.