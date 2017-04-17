Египетские авиакомпании начинут рейсы из Армении в курортные города Красного моря
17 апреля 2017 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Две египетские авиакомпании с начала лета 2017 года начнут выполнять регулярные рейсы из столицы Армении в города-курорты, расположенные на красноморском побережье Египта. Об этом 17 апреля посол Арабской Республики Египет (АРЕ) в Армении Тарек Муаты.
По его словам, два авиаперевозчика Air Cairo и AMC заключили договор с двумя армянскими туристическими компаниями о начале регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Муаты добавил, что пассажирские самолеты будут выполнять по три рейса в неделю из Еревана в эти египетские курорты на Красном море. Первый лайнер из Еревана в данном направлении, согласно договоренностям, вылетит 18 июня.
Посол Египта в Армении, который представляет интересы своей страны и в Грузии, информировал, что в настоящее время из грузинской столицы, Тбилиси, каждую неделю уже совершается четыре рейса в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
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