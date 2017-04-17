Боевик «Форсаж 8» установил мировой рекорд по сборам за первый уикенд
17 апреля 2017 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский боевик «Форсаж 8» установил абсолютный рекорд по сборам за первый уикенд.
Фильм за первые выходные заработал в мировом прокате более 532 миллионов долларов, на несколько миллионов побив предыдущий рекорд, который принадлежал ленте «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы», передает Lenta.ru.
Киносерия «Форсаж» — самый прибыльный проект студии Universal. Все части в общей сложности собрали в прокате около четырех миллиардов долларов. Седьмая картина заработала 1,5 миллиарда долларов.
Восьмой фильм цикла вышел на российские экраны 13 апреля, несмотря на то, что изначально Минкульт собирался отсрочить премьеру, чтобы дать преимущество отечественной ленте «Время первых».
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