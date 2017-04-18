Ле Пен пообещала закрыть границы Франции для нелегальных мигрантов в случае избрания президентом
18 апреля 2017 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Кандидат в президенты Франции и лидер «Национального фронта» (НФ) Марин Ле Пен пообещала своим сторонникам остановить «дикую глобализацию» в случае своего избрания на пост главы государства.
«Выбор, который надо сделать в воскресенье прост: Это выбор между Францией, которая снова поднимется, и Францией, которая утонет», — заявила политик, передает Lenta.ru.
Также она обвинила своих соперников по президентской гонке Франсуа Фийона и Жана-Люка Меланшона в том, что они поддерживают «дикую глобализацию», в то время как она выступает с патриотических позиций.
Ле Пен пообещала, что первым шагом на посту главы государства в случае ее избрания станет закрытие границ для нелегальных мигрантов. «Массовый наплыв приезжих — это не возможность для Франции, это — трагедия для Франции», — заявила она.
Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй — 7 мая. На пост главы государства претендуют 11 человек. Наиболее высоки шансы на победу у четырех кандидатов: лидера центристского движения «Вперед!» Франсуа Фийона, Марин Ле Пен (НФ), ультралевого кандидата Жана-Люка Меланшона и выдвиженца о правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийона.
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