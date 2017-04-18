The Hollywood Reporter: Турецкие тролли обрушили рейтинг фильма «Обещание» о Геноциде армян

PanARMENIAN.Net - Пользователи Incisozluk — турецкого аналога анонимного форума 4chan — обрушили рейтинг фильма «Обещание» (The Promise), посвященного Геноциду армян. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Lenta.ru.

Режиссер Майк Медавой, побывавший на показе фильма на кинофестивале в Торонто, рассказал, что видел, как 900 зрителей благодарно рукоплескали в финале, а затем «из ниоткуда» появились десятки тысяч самых низких оценок. «Ребята, Голливуд снимает полнометражный фильм о геноциде армян, и трейлер уже набрал 700 тысяч просмотров. Мы должны что-то сделать с этим, и срочно», — говорилось в одном из сообщений на форуме.

Позднее фильм быстро начал набирать отрицательные отзывы и достиг оценки в 1.8 звезды на IMDb. На крупнейшем сайте с кинорейтингами отметили, что никак не могут повлиять на ситуацию, потому что портал создан для «выражения общественного мнения».

Фильм «Обещание» поддержали такие знаменитости как Элтон Джон, Леонардо ди Каприо, Сильвестр Сталлоне, Дон Чидл, Райан Гослинг, Джейсон Бейтман, Юра Мовсисян, Орландо Блум, Шер, Алексис Оганян, Нина Добрев, Ким Кардашьян.

«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».

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