В Ираке ликвидировали одного из главарей ИГ по прозвищу Русский

PanARMENIAN.Net - Федеральная полиция Ирака ликвидировала в Мосуле одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу-Хаджара по прозвищу Русский.

Отмечается, что террорист был уничтожен в результате ракетного удара по штабу боевиков в районе Ас-Саура в западной части Мосула. Силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного боевика, но подчеркивают, что, «судя по прозвищу, он может быть выходцем из России», передает РБК со ссылкой на The Bagdadpost.

Ранее иракские военные объявляли об уничтожении, предположительно, выходцев из России по прозвищу Абу Мария ар-Руси, курировавшего в ИГ сферу нефтепродуктов.

Источник в армии Ирака 15 апреля сообщал, что под Мосулом боевики ИГ организовали атаку с использованием химического оружия. По словам иракского офицера, химическая атака была предпринята боевиками в районе Аль-Абар, в западной части города. Боевики ИГ запустили в сторону позиций иракских солдат ракету с хлором. Источник утверждает, что в результате атаки пострадали семь военнослужащих.