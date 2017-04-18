Израиль не будет вести переговоры с объявившими голодовку заключенными палестинцами
18 апреля 2017 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Израильские власти не намерены вступать в переговоры с объявившими голодовку палестинцами, отбывающими наказание в тюрьмах страны.
Голодающих заключенных возглавляет Марван Баргути, приговоренный к пожизненному заключению за убийство пятерых человек. Баргути прочат в преемники лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса, пишет Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
«Баргути поднимал бунт, возглавлял участников голодовки, а это серьезное нарушение тюремных правил. Основы для ведения переговоров у нас нет, это все террористы и убийцы, они получают по заслугам», — заявил министр внутренней безопасности Гилад Эрдан.
На западном берегу реки Иордан прошли протесты в поддержку голодающих. Палестинцы считают, что заключенные — узники совести, в то время как в Израиле их осудили за нападения на жителей страны и другие преступления. Некоторые из заключенных содержатся под административным арестом — их могут держать в камере до полугода без предъявления обвинений.
17 апреля полиция Израиля применила слезоточивый газ для разгона палестинцев, выражающих солидарность со своими товарищами путем закидывания стражей порядка камнями.
Photo. Mohammed Salem/Reuters
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