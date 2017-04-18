ЕC призвал Турцию расследовать нарушения в ходе референдума
18 апреля 2017 - 15:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз призывает власти Турции расследовать нарушения в ходе конституционного референдума, выявленные международными наблюдателями. Об этом 18 апреля заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
17 апреля миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ сообщила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы. По мнению наблюдателей ОБСЕ, конституционный референдум проходил в условиях, когда «две стороны кампании не имели равных возможностей». МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ о конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.
«Мы призываем власти Турции транспарентно расследовать все выявленные наблюдателями предполагаемые нарушения», — сказал он журналистам в Брюсселе.
По его словам, Еврокомиссия приняла к сведению оценки, данные международными наблюдателями ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы, и призывает Анкару «рассматривать принятие дальнейших шагов очень осторожно и содействовать как можно более широкому национальному консенсусу в период после референдума». «Мы также призываем все действующие лица проявлять сдержанность», — сказал представитель ЕК.
Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что положительный исход референдума о переходе на президентскую систему был достигнут, несмотря на противодействие «тех, кто имеет мировоззрение крестоносцев». Принятое на конституционном референдуме в воскресенье решение о переходе от парламентской формы правления, существовавшей с момента создания Турецкой республики, к президентской — важнейшая реформа в истории страны, заявил он.
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