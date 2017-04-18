Ученые вычислили главную опасность электронных сигарет
18 апреля 2017 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые из Великобритании выяснили, что пары от электронных сигарет активируют в легочных тканях гены, связанные с окислительным стрессом. Однако в целом вейпинг оказывает меньше вреда на дыхательные пути, чем табачный дым. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Chemical Research in Toxicology.
В эксперименте специалисты использовали выращенную в лабораторных условиях эпителиальную ткань дыхательных путей. Ученые проверили, как пар от вейпа и табачный дым влияют на активность (экспрессию) генов в ее клетках, пишет Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!.
Исследователи выяснили, что в ткани, подвергшейся влиянию дыма, через 24 и 48 часов после воздействия изменились активности 873 и 205 генов соответственно. Однако пары от электронных сигарет вызывали гораздо меньший эффект. Они затронули только три гена по прошествии суток и один — после двух дней.
Анализ показал, что табачный дым активирует ДНК, связанную с развитием рака легких, воспалением и фиброзом. Вейпинг же влияет на гены, участвующие в клеточном метаболизме и механизмах окислительного стресса.
При окислительном стрессе происходит образование активных форм кислорода, а также свободных радикалов. Эти соединения повреждают клетки и приводят их к гибели.
В 2015 году Министерство здравоохранения Великобритании представило доклад, в котором утверждалось, что использование вейпов на 95 процентов безопаснее, чем курение сигарет.
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