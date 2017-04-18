Иран предлагает странам региона построить коридор между Персидским заливом и Черным морем

PanARMENIAN.Net - Иран предложил странам региона построить коридор между Персидским заливом и Черным морем.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что «в случае строительства коридора между Персидским заливом и Черным морем откроются большие возможности, цена перевозок будет очень низкой».

«В создании такого коридора обязательно должны принять участие Грузия, Иран, Азербайджан и Армения», - сказал иранский министр после встречи со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, пишет Business-Грузия.

Президенты Армении и Ирана Серж Саргсян и Хасан Роухани 21 декабря обсудили в Ереване планы по созданию международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив — Черное море. По словам Саргсяна, релизация этого проекта облегчит международную перевозку грузов, будет дана возможность при минимальных транспортных затратах иранским товарам войти в европейские рынки, а также привлечь транзит грузов из других стран.

«Это будет не только самый короткий и безопасный путь для иранского транспорта через Армению, но также явится очень серьезным стимулом для роста объемов товарооборота между нашими странами», — сказал Саргсян.