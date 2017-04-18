Иран предлагает странам региона построить коридор между Персидским заливом и Черным морем
18 апреля 2017 - 16:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Иран предложил странам региона построить коридор между Персидским заливом и Черным морем.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что «в случае строительства коридора между Персидским заливом и Черным морем откроются большие возможности, цена перевозок будет очень низкой».
«В создании такого коридора обязательно должны принять участие Грузия, Иран, Азербайджан и Армения», - сказал иранский министр после встречи со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, пишет Business-Грузия.
Президенты Армении и Ирана Серж Саргсян и Хасан Роухани 21 декабря обсудили в Ереване планы по созданию международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив — Черное море. По словам Саргсяна, релизация этого проекта облегчит международную перевозку грузов, будет дана возможность при минимальных транспортных затратах иранским товарам войти в европейские рынки, а также привлечь транзит грузов из других стран.
«Это будет не только самый короткий и безопасный путь для иранского транспорта через Армению, но также явится очень серьезным стимулом для роста объемов товарооборота между нашими странами», — сказал Саргсян.
Самое значимое
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
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