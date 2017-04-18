Сериал про армян и казаков в космосе начнется с ядерного удара Трампа по Дону

PanARMENIAN.Net - Идея создания апокалиптического сериала «Большое космическое путешествие казаков с армянами» возникла спонтанно, и она связана с тем, что издревле в Ростове-на-Дону проживает много армян. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net рассказал известный продюсер музыкальных и интернет проектов Сергей Пименов, который и намеревается снять сериал «Большое космическое путешествие казаков с армянами».

По словам продюсера, сериал начнется с того, что действующий президент США Дональд Трамп «сойдет с ума и бросит ракеты на Дон».

«По сюжету далее разворачивается атомная война, тогда из «подпространства» появляются казаки для того, чтобы спасти свою землю. Казак Иван Колодкин вонзает в землю в хуторе Богураев шашку атамана Платова — регион накрывает силовое поле, территория отделяется от поверхности Земли и улетает в космос. Казаки захватывают полностью власть на этом куске земли, устанавливают свои порядки, но есть «фактор армян» — Чалтырь и Нахичевань. С армянами надо, естественно, договариваться, что совершенно естественно, казаки устраивают с ними митинг и решают, что армянам отдают торговлю, таможню и границу, что тоже очевидно», — сказал Пименов.

На фоне событий фильма, по словам Пименова, будет показана основанная на сюжете «Тихого Дона» история любви. В конце первого сезона ожидается «армянская свадьба в космосе», правда жениху Ивану и невесте Сирануш сперва нужно уговарить свои семьи.

«В начале стороны против такого союза, но потом все закончится хорошо, дружбой народов», - отметил Пименов.

Он рассказал, что съемки начнутся летом 2017 года. Ожидается, что будет 10 серий.

Приквелом к «Путешествию» выступает вторая серия другого научно-фантастического сериала Пименова — «Мистер Хламщик». Сериал «Мистер Хламщик» Сергей Пименов создал в соавторстве с исполняющим главную роль Андреем Зинковским, режиссёром Николаем Лебедевым и сценаристом Александром Чубарьяном.