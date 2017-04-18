В Чернобыле впервые за 31 год после трагедии зажгли свет
18 апреля 2017 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - «Город-призрак» Припять снова со светом спустя 31 год после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Группа энтузиастов из Польши приехала сюда, чтобы зажечь свет в некоторых домах.
Десятки людей со всего мира приезжают в Припять, прозванный «городом-призраком», чтобы сделать фотографии и поделиться в дальнейшем своими впечатлениями от прогулок. Польские энтузиасты прибыли сюда с целью зажечь свет в некоторых домах. Им это удалось, пишет Newstes.ru.
Электричества в городе по-прежнему нет, поэтому в основном энтузиасты использовали керосиновые лампы. Пользователи социальных сетей называют такой поступок необдуманным, ведь туристы могут получить смертельную дозу радиации, а при воспламенении зараженные частицы начинают подыматься в воздух, попадая внутрь организма человека.
Припять расположена всего в 5 километрах от ЧАЭС, где 26 апреля 1986 года произошла самая масштабная в СССР трагедия. Уровень радиации по-прежнему остается высоким в городе. Стены домов, бытовые приборы, даже асфальт и то показывает показатель выше нормы.
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