В Чернобыле впервые за 31 год после трагедии зажгли свет

PanARMENIAN.Net - «Город-призрак» Припять снова со светом спустя 31 год после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Группа энтузиастов из Польши приехала сюда, чтобы зажечь свет в некоторых домах.

Десятки людей со всего мира приезжают в Припять, прозванный «городом-призраком», чтобы сделать фотографии и поделиться в дальнейшем своими впечатлениями от прогулок. Польские энтузиасты прибыли сюда с целью зажечь свет в некоторых домах. Им это удалось, пишет Newstes.ru.

Электричества в городе по-прежнему нет, поэтому в основном энтузиасты использовали керосиновые лампы. Пользователи социальных сетей называют такой поступок необдуманным, ведь туристы могут получить смертельную дозу радиации, а при воспламенении зараженные частицы начинают подыматься в воздух, попадая внутрь организма человека.

Припять расположена всего в 5 километрах от ЧАЭС, где 26 апреля 1986 года произошла самая масштабная в СССР трагедия. Уровень радиации по-прежнему остается высоким в городе. Стены домов, бытовые приборы, даже асфальт и то показывает показатель выше нормы.