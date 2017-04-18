Подозреваемый в организации теракта в метро Петербурга заявил, что не признавался в причастности к взрыву
18 апреля 2017 - 17:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Подозреваемый в организации теракта в петербургском метро Аброр Азимов заявил в суде, что не признавал своей вины, сообщает «Интерфакс».
«Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву — я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое», — цитирует Азимова агентство.
Ранее о том, что Азимов признал вину, сообщил его адвокат Армен Задоян.
ФСБ считает, что уроженец Киргизии Аброр Азимов подготовил исполнителя теракта в метро Санкт-ПетербургеаАкбаржона Джалилова к совершению преступления. 17 апреля стало известно о его задержании.
3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошел взрыв. Жертвами взрыва стали 14 человек, не считая террориста-смертника; несколько десятков человек получили ранения.
Предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга Азимов в 2008 году получил паспорт гражданина Киргизии, но спустя пять лет принял российское гражданство, сообщил ранее источник в правоохранительных структурах юга республики. По словам собеседника агентства, имеются предварительные данные о том, что после получения паспорта по достижении 18 лет Азимов выехал из Джалал-Абадской области Киргизии, уроженцем которой он является, в Россию, где постоянно проживал и работал, на родину приезжал не чаще раза в год. «В 2013 году Азимов получил паспорт гражданина РФ», - добавил источник.
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