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iPhone 8 может лишиться сканера отпечатков пальцев Touch ID

iPhone 8 может лишиться сканера отпечатков пальцев Touch ID
18 апреля 2017 - 17:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple может избавиться от сканера отпечатков пальцев Touch ID в связи с проблемой его интеграции. Об этом рассказал аналитик компании Pacific Crest Securities Энди Харгривз.

По словам специалиста, Apple планирует разместить сканер отпечатков под поверхностью дисплея, чтобы он работал в любой части экрана. Однако в компании возникли трудности с внедрением технологии, поэтому от нее могут отказаться в пользу другого механизма биометрической аутентификации наподобие сканера радужки глаза. Также компания может поместить сканер отпечатков на заднюю крышку устройства, пишет Lenta.ru со ссылкой на MacRumors.

Портал Mac Otakara со ссылкой на анонимные источники утверждает, что самая дорогая версия нового iPhone получит название Edition (по аналогии с Apple Watch) и корпус из нержавеющей стали. Также его оснастят двойной камерой с вертикальным расположением модулей для съемки VR-контента.

Однако, судя по последним патентам компании, iPhone 8 получит корпус из «жидкого металла». Этот материал является особым сплавом циркония, титана, никеля, меди и других металлов и по своей структуре больше напоминает стекло. При этом он довольно прочный, устойчив к коррозии и обладает высокой износостойкостью. Сплав может скрывать мелкие царапины.

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