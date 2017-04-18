В США армянка признана лучшим учителем английского языка в 2017 году
18 апреля 2017 - 17:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Премия американского драматурга, поэта и композитора Стивена Сондхайма, а также денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов получит Сусанна МакФиломи, признанная лучшим преподавателем английского языка в 2017 году.
МакФиломи, номинированная на престижную премию своими студентами, вошла в десятку лучших преподавателей года решением американского центра «Кеннеди», пишет Sputnik-Армения со ссылкой на издание Alexandria News.
Сусанна МакФиломи эмигрировала в США из Армении, где многие годы работала в Педагогическом университете в Ереване, а также была переводчиком официальных лиц страны. После эмиграции МакФиломи преподавала в учебных заведениях штатов Вирджиния и Юта. В 2013 году Сусанна открыла частную школу языков в городе Александрия.
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Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
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