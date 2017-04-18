В США армянка признана лучшим учителем английского языка в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Премия американского драматурга, поэта и композитора Стивена Сондхайма, а также денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов получит Сусанна МакФиломи, признанная лучшим преподавателем английского языка в 2017 году.

МакФиломи, номинированная на престижную премию своими студентами, вошла в десятку лучших преподавателей года решением американского центра «Кеннеди», пишет Sputnik-Армения со ссылкой на издание Alexandria News.

Сусанна МакФиломи эмигрировала в США из Армении, где многие годы работала в Педагогическом университете в Ереване, а также была переводчиком официальных лиц страны. После эмиграции МакФиломи преподавала в учебных заведениях штатов Вирджиния и Юта. В 2013 году Сусанна открыла частную школу языков в городе Александрия.