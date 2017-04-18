Facebook изменит процесс реагирования на видео после убийства в прямом эфире
18 апреля 2017 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Facebook пересмотрит политику обработки видео, содержащих насилие, и других сомнительных материалов, после того как в прямом эфире социальной сети преступник из США совершил убийство. Об этом заявил вице-президент Facebook по международной деятельности Джастин Ософски.
Ранее стало известно, что полиция американского Кливленда объявила награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в Facebook. Видеозапись убийства была доступна на Facebook более двух часов, прежде чем ее удалили.
Ософски заявил, что компания пересматривает процедуру оповещения модераторов о сомнительных материалах на сайте, «чтобы люди могли сообщать о видео и других материалах, которые нарушают стандарты, так легко и быстро, насколько это возможно», передает РИА новости.
Вице-президент Facebook также сообщил, что компания не получила оповещения о первом видео преступника.
Сообщение о втором видео пришло только через 1 час и 45 минут после его публикации, а сообщения о третьем видео, которое содержит признание преступника, поступили только по окончанию трансляции.
Мужчина убил пожилого прохожего во время прямой трансляции на Facebook 16 апреля. Преступник вышел из автомобиля, подошел к жертве и после короткого диалога выстрелил 74-летнему мужчине в голову.
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