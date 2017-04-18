Google выпустил веб-версию «Планеты Земля» с 3D-картами

PanARMENIAN.Net - Компания Google запустила веб-версию сервиса «Планета Земля», который раньше был доступен только в виде отдельного приложения для персональных компьютеров, смартфонов и планшетов.

Первое время онлайн-версия сервиса будет доступна только пользователям браузера Google Chrome. В будущем разработчики планируют внедрить поддержку сторонних браузеров и выпустить обновленную версию «Планеты Земля» на iOS, пишет TJ.

В обновлении «Планеты Земля», получившем обновленный дизайн, пользователям компьютеров стали доступны 3D-карты популярных туристических мест, расположенных в Европе, Америке и Австралии.

Расположенные за пределами указанных зон объекты (даже очень значимые) остались двухмерными. Особенностью новой версии приложения «Планета Земля» стал режим «Исследователь», который позволяет отправиться в путешествие по различным точкам мира. Например, по местам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С помощью встроенных в приложение 3D-панорам пользователь может «нырнуть» под воду и рассмотреть природные достопримечательности, скрытые под толщей океана. А некоторые туры в режиме «Исследователя» сопровождаются видеороликами с рассказами экспертов.

Проект «Планета Земля» был запущен в 2005 году и на сегодняшний день доступен на 45 языках. По состоянию на 2016 год, 3D-покрытие сервиса составляло более 300 тысяч квадратных километров в сорока странах мира.