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На Украине проходят посвященные 102-й годовщине Геноцида армян мероприятия

На Украине проходят посвященные 102-й годовщине Геноцида армян мероприятия
18 апреля 2017 - 18:30 AMT

PanARMENIAN.Net - На Украине начались мероприятия, посвященные 102-й годовщине Геноцида армян.

17 апреля по инициативе армянской общины и Армянской Апостольской Церкви Запорожья, представители Союза армян Украины в Запорожской области провели высадку деревьев на «Аллее Жизни», посвященной 102-й годовщине Геноцида армян.

В сквере, расположенном напротив армянской церкви Запорожья, было высажено 102 дерева. В акции приняли участие около пятидесяти армянских семей региона, пишет AnalitikaUA.net со ссылкой на пресс-службу Союза армян Украины.

Активное участие в организации тематических мероприятий к 102-й годовщине Геноцида армян также принимают активисты армянских молодежных организаций Украины.

Как сообщил председатель Союза армянской молодежи Украины Оваким Арутюнян, в план мероприятий, которые пройдут в регионах, входят флэш-мобы, лекции, вечера памяти, показы документальных фильмов, возложение цветов у хачкаров, посвященных Геноциду армян. В ряде армянских воскресных школ пройдут тематические уроки.

Ходатайственные молитвы по жертвам Геноцида армян пройдут на Украине 24 апреля, сообщили в Украинской епархии Армянской Апостольской церкви. В Киеве служба пройдет в Кафедральном соборе Святого Александра.

В этот день миллионы армян в разных странах мира отдают дань памяти жертвам Геноцида армян. В ряде украинских городов стартуют автопробеги, посвященные 102-й годовщине. В столице Украины состоится открытие выставки «Так, це Геноцид», организованной Киевской армянской общиной.

Ранее, по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна в память жертв Геноцида армян были установлены хачкары в разных регионах страны.

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AnalitikaUA.net: В Украине проходят мероприятия, посвященные 102-й годовщине Геноцида армян
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