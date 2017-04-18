Суд Москвы арестовал предполагаемого организатора теракта в петербургском метро
18 апреля 2017 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Басманный суд Москвы 18 апреля арестовал до 3 июня 27-летнего Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в петербургском метро. Его адвокат Армен Задоян заявил в суде, что его подзащитный «признает вину в полном объеме», пишет Deutsche Welle.
Однако, позднее сам Азимов частично опроверг эти слова.
По версии следствия, Азимов занимался подготовкой Акбаржона Джалилова - предполагаемого исполнителя теракта.
3 апреля, в районе трех часов дня в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек, еще более 50 человек были ранены. Взрывное устройство, сработавшее в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», согласно данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, было самодельным и начинено мелкими поражающими элементами. НАК также подтвердил обнаружение второго взрывного устройства, найденного на станции «Площадь Восстания». Его обнаружили и успешно обезвредили через полчаса после взрыва.
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