Суд Москвы арестовал предполагаемого организатора теракта в петербургском метро

PanARMENIAN.Net - Басманный суд Москвы 18 апреля арестовал до 3 июня 27-летнего Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в петербургском метро. Его адвокат Армен Задоян заявил в суде, что его подзащитный «признает вину в полном объеме», пишет Deutsche Welle.

Однако, позднее сам Азимов частично опроверг эти слова.

По версии следствия, Азимов занимался подготовкой Акбаржона Джалилова - предполагаемого исполнителя теракта.

3 апреля, в районе трех часов дня в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек, еще более 50 человек были ранены. Взрывное устройство, сработавшее в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», согласно данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, было самодельным и начинено мелкими поражающими элементами. НАК также подтвердил обнаружение второго взрывного устройства, найденного на станции «Площадь Восстания». Его обнаружили и успешно обезвредили через полчаса после взрыва.