Психологи: «Игра престолов» учит жизни

PanARMENIAN.Net - Психологи проанализировали сериал «Игра престолов» и выяснили, что в основе картины лежит глубокая мораль, которую можно использовать в повседневной жизни. По их словам, это не просто сериал, а пример отношений между людьми в настоящем времени.

Эксперты обратили внимание на поведение карлика Тириона, которому практически всегда не везло, хотя его королевство самое богатое в мире. Но это не помешало ему смотреть на жизнь с философской точки зрения и давать ценные советы свои окружающим, пишет Vladtime.ru.

Психологи говорят, что бежать от своих недостатков бессмысленно – с ними нужно бороться или принять их какими они есть. Из-за своего роста персонаж «Игры престолов» не смог овладеть мечом как его брат, но это не повлияло на его стремление к повышению умственной активности. Сотни прочитанных книг сделали его мудрым и успешным человеком. Психологи заявляют, что во времена века информации люди могут использовать все методы самообучения, для повышения своего статуса в социуме.

Следующим примером выступил Вариус, который, несмотря на крах своей империи, развивал упорство и выдержку. Своим спокойствием он просто поражает зрителей, заявляют психологи. Они пришли к выводу, что у человека должно быть развито терпение и ожидание. Результаты любой деятельности не могут прийти очень быстро, заявляют эксперты.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми» и шесть сезонов. Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть сериала станет предпоследней, дата выхода восьмого сезона не раскрывается.