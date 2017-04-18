Психологи: «Игра престолов» учит жизни
18 апреля 2017 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Психологи проанализировали сериал «Игра престолов» и выяснили, что в основе картины лежит глубокая мораль, которую можно использовать в повседневной жизни. По их словам, это не просто сериал, а пример отношений между людьми в настоящем времени.
Эксперты обратили внимание на поведение карлика Тириона, которому практически всегда не везло, хотя его королевство самое богатое в мире. Но это не помешало ему смотреть на жизнь с философской точки зрения и давать ценные советы свои окружающим, пишет Vladtime.ru.
Психологи говорят, что бежать от своих недостатков бессмысленно – с ними нужно бороться или принять их какими они есть. Из-за своего роста персонаж «Игры престолов» не смог овладеть мечом как его брат, но это не повлияло на его стремление к повышению умственной активности. Сотни прочитанных книг сделали его мудрым и успешным человеком. Психологи заявляют, что во времена века информации люди могут использовать все методы самообучения, для повышения своего статуса в социуме.
Следующим примером выступил Вариус, который, несмотря на крах своей империи, развивал упорство и выдержку. Своим спокойствием он просто поражает зрителей, заявляют психологи. Они пришли к выводу, что у человека должно быть развито терпение и ожидание. Результаты любой деятельности не могут прийти очень быстро, заявляют эксперты.
Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми» и шесть сезонов. Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть сериала станет предпоследней, дата выхода восьмого сезона не раскрывается.
Самое значимое
Ереванский театр кукол имени Ованеса Туманяна на 19-м международном театральном фестивале в Санкт-Петербурге показал пластический спектакль «Иона».
По признанию переводчика произведения Айка Фелекяна, для него работа над «Цветами для Элджернона» была вызовом.
Певица и актриса Шер, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни побывали на премьере фильма «Обещание» (The Promise) в Лос-Анджелесе.
В библиотеке представлено более 5000 изданий, и они надеются, что это увеличится.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Суд Москвы арестовал предполагаемого организатора теракта в петербургском метро По версии следствия, Азимов занимался подготовкой Акбаржона Джалилова - предполагаемого исполнителя теракта
На Украине проходят посвященные 102-й годовщине Геноцида армян мероприятия 17 апреля по инициативе армянской общины и Армянской Апостольской Церкви Запорожья, представители Союза армян Украины в Запорожской области провели высадку деревьев на «Аллее Жизни»
Боксер Майк Тайсон в Дубае объявит об открытии сети фитнес-центров своего имени Известный боксер Майк Тайсон в Дубае объявит об открытии сети фитнес-центров, которые будут называться Академия Майка Тайсона.
Google выпустил веб-версию «Планеты Земля» с 3D-картами В будущем разработчики планируют внедрить поддержку сторонних браузеров и выпустить обновленную версию «Планеты Земля» на iOS