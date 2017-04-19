Взрыв бомбы в Алеппо унес жизни 6 человек, более 30 ранены
19 апреля 2017 - 15:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Алеппо прогремел взрыв, погибли шесть человек.
ЧП произошло в квартале Салах ад-Дин, расположенном к западу от Старого города Алеппо и отбитом сирийской армией у боевиков во время декабрьского наступления, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
По последним данным, ранения получили 32 человека. Другие подробности пока не приводятся.
15 апреля террорист-смертник в пригороде Алеппо Рашидин подорвал себя в автомобиле рядом с колонной автобусов с эвакуированными жителями осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб). Террорист сумел на заминированной машине приблизиться к автобусам под видом спасателя с продовольственными наборами и подарками. Погибли более 130 человек, в том числе 68 детей. Колонна, в которой перемещались более пяти тысяч человек, следовала во временный центр по размещению беженцев в Джибрине.
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