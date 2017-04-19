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Ле Пен: Воссоединение с Арменией - наиболее приемлемый вариант карабахского урегулирования

Ле Пен: Воссоединение с Арменией - наиболее приемлемый вариант карабахского урегулирования
19 апреля 2017 - 15:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен счотает, что для урегулирования карабахского конфликта необходимо присоединение Нагорного Карабаха (Республика Арцах) к Армении. Об этом Марин Ле Пен заявила в интервью изданию Nouvelles d'Armenie.

«Сложившиеся после распада СССР границы произвольно стали международными границами, но более приемлемым вариантом, чем независимость, стало бы согласие между Арменией и Азербайджаном, которое позволило бы воссоединить Нагорный Карабах с Арменией. На Ближнем Востоке Франции следует восстановить свою лидирующую роль как защитника христиан», - отметила она.

Ле Пен также затронула тему Геноцида армян. Она заявила, что в случае избрания президентом продолжит чтить память жертв Геноцида армян, пишет Civilnet.am.

Кандидат в президенты Франции подчеркнула важность приезда во Францию в 1915 году множества армян, отметив, что «они внесли большой вклад в восстановление страны после Первой мировой войны и хорошо интегрировались во французское общество».

«Геноцид армян 1915 года должен быть широко признан всеми странами мира, а Турция, наконец, должна пересмотреть эту трагическую страницу своей истории. Франция продолжит борьбу за признание Геноцида армян по той причине, что именно она является родиной прав человека, и во имя множества армян, которые нашли здесь убежище и успешно интегрировались во французское общество»,- отметила Ле Пен.

18 апреля кандидат в президенты Франции и бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон в интервью Nouvelles d’Arménie также затронул темы карабахского урегулирования и Геноцида армян. Он заявил, что пользуясь безразличием международного сообщества, Азербайджан в апреле 2016 года попытался силой захватить Нагорный Карабах.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй - 7 мая.

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Nouvelles d'Arménie. Questionnaire de Nouvelles d’Arménie : les réponses de Mme Marine Le Pen
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