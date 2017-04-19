В РФ ликвидировали готовивших теракты уроженцев Средней Азии
19 апреля 2017 - 16:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Во Владимирской области сотрудники ФСБ ликвидировали двух вероятных боевиков, связанных с международными террористическими организациями.
При задержании подозреваемые оказали сопротивление, вступив в бой с сотрудниками спецслужбы. По данным ведомства, уроженцы Средней Азии 1991 и 1987 годов рождения состояли на связи у вербовщиков международных террористов. Они интересовались технологией изготовления взрывных устройств и выражали готовность совершить террористические акты на территории России, пишет РИА Новости.
На месте спецоперации найдены компоненты для бомб, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы. Среди силовиков пострадавших нет.
Следственное подразделение УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело.
ФСБ также сообщила, что еще одну группу экстремистов задержали в Краснодаре. При обыске в квартире подозреваемых обнаружили взрывчатое вещество, коробки с гайками и религиозно-экстремистскую литературу.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что международные террористы наращивают вербовку боевиков на Северном Кавказе, там активизировалось бандподполье, а спецслужбы фиксируют попытки создания законспирированных террористических ячеек.
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