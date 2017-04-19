В Зимбабве за обучение в школах смогут расплачиваться козлами и баранами

PanARMENIAN.Net - Зимбабвийским школам разрешили принимать в качестве оплаты за обучение домашний скот. Эта мера должна помочь малоимущим семьям. Об этом заявил министр образования страны Лазарус Докора.

По его словам, в вопросе оплаты за обучение нужно проявлять гибкость — кроме коз и овец, школы могут также принимать в виде оплаты услуги и работы, выполняемые родителями учеников, пишет Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Оплата в виде услуг будет пользоваться большей популярностью в городских школах, в то время как домашним скотом будут расплачиваться в основном жители сельских районов.

Ранее зимбабвийцам разрешили расплачиваться домашним скотом при выплате банковских кредитов.

В ноябре 2016 года правительство Зимбабве провело эмиссию собственных банкнот, вызванную нехваткой долларов США, которые служат в стране официальным средством расчета. Но в стране наблюдается нехватка наличности — чтобы получить деньги в отделениях банков, зимбабвийцам приходится часами стоять в очередях.

Зимбабве в последние годы переживает острый финансовый кризис. В результате неудачной земельной реформы африканская страна превратилась из экспортера продовольствия в импортера. Одним из последствий преобразований стал быстрый разгон инфляции.