США намерены ввести новые санкции против КНДР, Ирана и Сирии

PanARMENIAN.Net - США ужесточат санкционный режим в отношении КНДР, Ирана и Сирии. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в интервью британской газете Financial Times.

«Мы введем больше санкций против КНДР», - сказал он. Глава Минфина добавил, что это будут прямые санкции против граждан и компаний КНДР, а не против китайских компаний, ведущих бизнес с этой страной, пишет ТАСС.

«На прошлой неделе мы ввели санкции против Ирана, связанные с нарушением прав человека. Будут новые санкции против Ирана, несвязанные с ядерной проблемой. Мы намерены очень внимательно следить за поведением Тегерана», - продолжил Мнучин.

«Будут введены значительные санкции против Сирии. Я думаю, что в краткосрочной перспективе, если говорить о размерах и масштабах, они коснутся примерно 200 сирийских или связанных с Сирией лиц и организаций», - добавил министр финансов США.

Министерство финансов США 1 апреля ввело санкции в отношении еще 11 граждан КНДР и одного юридического лица этой страны. 13 апреля американский минфин объявил, что он включил в свой санкционный список Тегеранскую организацию тюрем, а также одного из ее руководителей. 7 апреля министр финансов Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты «в ближайшее время» объявят о введении нового пакета санкций в отношении Сирии. Его высказывания прозвучали после того, как 4 апреля по приказу президента Дональда Трампа ВМС США запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс.