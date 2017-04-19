Замминистра: В 2017 году в Армении осуществлено инвестиций на сумму $63.5 млн, создано 1807 рабочих мест
19 апреля 2017 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В январе-апреле 2017 года в Армении осуществлено инвестиций на сумму $63.5 млн, в результате чего создано 1807 новых рабочих мест. Об этом заявил журналистам заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян.
Он сообщил, что сейчас министерством представлены 62 программы, находящиеся на различных этапах и имеющие соответствующее финансирование.
По его словам, в рамках проводимых министерством инвестиционных программ и содействия различным компаниям в 2017 году размер инвестиций составит $471.6 млн, появится 6215 новых рабочих мест, пишет Aysor.am.
Азизян заявил, что министерство проводит работу по формированию благоприятной инвестиционной среды.
По его словам, министерство экономического развития и инвестиций Армении планирует довести в ближайшее время объемы чистого притока иностранных инвестиций до 4-5% ВВП.
«Кроме того, в Армении стартовала онлайн-площадка, для представления инвестиционных проектов, где уже есть 50 программ на сумму в $2.7 млрд. Ведутся работы над созданием армяно-российского, армяно-эмиратского и Всеармянского инвестиционного фондов», - сказал Азизян.
Ранее министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян сообщил премьер-министру Армении Карену Карапетяну, что с начала 2017 года в Армении создано 1 800 новых рабочих мест. В начале 2017 года утвержденных министерством инвестпрограмм было 53, теперь - уже 62. Только по ним инвесторы хотят создать около 7.5 тысяч рабочих мест и инвестировать около $460 млн. Сейчас из них вложено уже $65 млн. Министерство уточнит с инвесторами их планы на 2018-19 гг.
Самое значимое
Компания «Электрические сети Армении» выступила с заявлением, в котором сообщается, что завершен аудит финансово-экономической деятельности за 2016 год, проводимый международной аудиторской компанией KPMG.
В рамках инвестиционной программы на $12 млн планируется задействовать в Гюрми швейную фабрику на 700-800 рабочих мест
«В Армении будут регулярные реформы, в том числе структурные, даже если эти реформы будут непопулярны», - сказал Карапетян
Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию, возглавляемую президентом компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азиновичем.
Partner news
Последние новости
Galaxy Note 8 первым из смартфонов Samsung получит двойную камеру Основная камера сможет обеспечить 3-кратный оптический зум, сочетая 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото модуль, все это с двойной системой оптической стабилизации изображения
Парламент Великобритании проголосовал за досрочные выборы За проголосовали 522 депутата, 13 — против. Выборы пройдут 8 июня. Соответствующее предложение было направлено законодателям премьер-министром Терезой Мэй
Тхэквондист Арсен Григорян стал победителем международного турнира Fujairan Open 2017 В весовой категории 87 кг Арсен Григорян завоевал золотую медаль. Личным тренером Арсена является чемпион Европы 2008 года Арман Еремян
Instagram для Android теперь будет работать в офлайн-режиме Как рассказали представители Facebook журналистам, дополнительные возможности будут реализованы в ближайшие месяцы, также ведется работа над версией для iOS