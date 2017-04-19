Замминистра: В 2017 году в Армении осуществлено инвестиций на сумму $63.5 млн, создано 1807 рабочих мест

PanARMENIAN.Net - В январе-апреле 2017 года в Армении осуществлено инвестиций на сумму $63.5 млн, в результате чего создано 1807 новых рабочих мест. Об этом заявил журналистам заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян.

Он сообщил, что сейчас министерством представлены 62 программы, находящиеся на различных этапах и имеющие соответствующее финансирование.

По его словам, в рамках проводимых министерством инвестиционных программ и содействия различным компаниям в 2017 году размер инвестиций составит $471.6 млн, появится 6215 новых рабочих мест, пишет Aysor.am.

Азизян заявил, что министерство проводит работу по формированию благоприятной инвестиционной среды.

По его словам, министерство экономического развития и инвестиций Армении планирует довести в ближайшее время объемы чистого притока иностранных инвестиций до 4-5% ВВП.

«Кроме того, в Армении стартовала онлайн-площадка, для представления инвестиционных проектов, где уже есть 50 программ на сумму в $2.7 млрд. Ведутся работы над созданием армяно-российского, армяно-эмиратского и Всеармянского инвестиционного фондов», - сказал Азизян.

Ранее министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян сообщил премьер-министру Армении Карену Карапетяну, что с начала 2017 года в Армении создано 1 800 новых рабочих мест. В начале 2017 года утвержденных министерством инвестпрограмм было 53, теперь - уже 62. Только по ним инвесторы хотят создать около 7.5 тысяч рабочих мест и инвестировать около $460 млн. Сейчас из них вложено уже $65 млн. Министерство уточнит с инвесторами их планы на 2018-19 гг.