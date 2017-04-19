Главная оппозиционная партия Турции пригрозила выйти из состава парламента
19 апреля 2017 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Главная оппозиционная партия Турции пригрозила выйти из состава парламента в знак протеста против нарушения законодательства во время проведения референдума об изменении конституции.
«Мы не признаем результаты этого референдума. Мы обещаем, что используем все свои демократические права, чтобы опротестовать их», - объявила официальный представитель Республиканской народной партии Селин Сайек Боке, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Боке заявила, что ее партия выступает за проведение нового референдума, и добавила, что легитимность воскресного плебисцита находится под вопросом.
В Великом национальном собрании Турции Республиканская народная партия имеет вторую по размерам фракцию — 133 депутата, — уступая только правящей Партии справедливости и развития.
16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51.4%. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении плебисцита, в частности критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.
Миссия наблюдателей ОБСЕ объявила, что проведение референдума не соответствовало стандартам Совета Европы: избиратели не получили объективной информации о реформе, на ряде участков отсутствовали наблюдатели от общественных организаций, оппозиция не получила достаточного доступа к СМИ.
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