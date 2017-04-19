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Авиакомпания «Армения» возобновляет прямые рейсы из Еревана в Тель-Авив

Авиакомпания «Армения» возобновляет прямые рейсы из Еревана в Тель-Авив
19 апреля 2017 - 18:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянская авиакомпания «Армения» получила право на осуществление авиаперелетов из Еревана в Тель-Авив и обратно. Соответствующее соглашение было достигнуто между Главным управлением гражданской авиации Армении и властями Израиля.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Первый полет по данному маршруту будет совершен 17 мая.

Отмечается, что рейсы в Израиль окажут положительное воздействие на развитие туризма и экономики.

Авиакомпания «Армения» 10 апреля официально запустила авиарейс Ереван-Бейрут-Ереван. Рейс Ереван-Бейрут-Ереван до июня будет осуществляться раз в неделю, с июня – дважды в неделю, а с июля – трижды.

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