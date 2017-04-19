Парламент Великобритании проголосовал за досрочные выборы
19 апреля 2017 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Британские парламентарии одобрили проведение в стране досрочных выборов.
За проголосовали 522 депутата, 13 — против. Выборы пройдут 8 июня. Соответствующее предложение было направлено законодателям премьер-министром Терезой Мэй, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
«Выборы дадут стране пять лет уверенного лидерства, чтобы мы могли пройти через переговоры и добиться успешного результата, это чрезвычайно важно», — пояснила она свою инициативу.
28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из ЕС. Переговоры об условиях Brexit займут два года.
Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.
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