Galaxy Note 8 первым из смартфонов Samsung получит двойную камеру
19 апреля 2017 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Аналитик Минг-Чи Куо из компании KGI Securities, известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний относительно готовящегося к выходу наследника печально известного Samsung Galaxy Note 7.
По словам аналитика, Galaxy Note 8 станет первым смартфоном Samsung с двойной камерой, и это будет самый важный апгрейд в модели. Основная камера сможет обеспечить 3-кратный оптический зум, сочетая 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото модуль, все это с двойной системой оптической стабилизации изображения. Минг-Чи Куо утверждает, что камера в Samsung Galaxy Note 8 окажется значительно лучше, чем в iPhone 7 Plus и сравнится с грядущим OLED-iPhone, пишет Ferra.ru.
Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6.4 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.
Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.
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