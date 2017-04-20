В Албании не получилось избрать президента из-за отсутствия кандидатов
20 апреля 2017 - 11:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Албании не смог избрать президента, так как правящая партия во главе с премьер-министром Эди Рамой приняла решение не выдвигать кандидатов в первом раунде голосования.
«Мы не предложили кандидатов с целью продемонстрировать наше желание вести диалог с оппозицией по вопросу избрания нового президента, чтобы достичь консенсуса со всеми политическими силами Албании», — заявил председатель парламента Илир Мета, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
При наличии кандидатов на пост президента для победы одного из них нужна поддержка не менее 84 депутатов из 140. Если после пяти раундов главу государства так и не выберут, действующий парламент будет распущен.
Оппозиция Албании бойкотирует парламент с середины февраля, требуя созвать переходное правительство для подготовки свободных и честных выборов.
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