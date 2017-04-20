В Турции отклонена апелляция оппозиции об отмене итогов конституционного референдума
20 апреля 2017 - 12:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Высший избирательный совет (ВИС) Турции отклонил апелляцию оппозиции, требовавшую пересмотреть итоги референдума о внесении поправок в конституцию.
За удовлетворение апелляции проголосовал один член ВИС, против — 10, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал NTV.
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг, в свою очередь, заявил, что турецкая оппозиция не вправе обжаловать результаты референдума в Конституционном суде.
Отмечается, что окончательные результаты референдума будут подведены 27-28 апреля. Оппозиционная Народно-республиканская партия требовала отменить итоги плебисцита, сославшись на незаконность решения избирательного совета считать действительными бюллетени и конверты без печатей.
16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51.4 процента.
Миссия наблюдателей ОБСЕ объявила, что проведение референдума не соответствовало стандартам Совета Европы: избиратели не получили объективной информации о реформе, на ряде участков отсутствовали наблюдатели от общественных организаций, оппозиция не получила достаточного доступа к СМИ.
Народно-республиканская партия (НРП) была основана в 1919 году Кемалем Ататюрком, ставшим впоследствии первым президентом Турецкой Республики и основателем современного турецкого общества. НРП стоит на левоцентристских и кемалистских позициях.
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