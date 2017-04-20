Ученые: Езда на велосипеде почти вдвое снижает риск рака и сердечных заболеваний
20 апреля 2017 - 14:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно результатам исследования, проведенного командой британских ученых из Глазго, использование велосипеда вдвое снижает риск рака и сердечных заболеваний.
В исследовании, которое продолжалось пять лет, принимали участие 250 тыс добровольцев. Все они использовали велосипед как средство транспорта, а не в качестве дополнительной физической нагрузки, какой могло быть посещение спортзала. Участники исследования проезжали в среднем по 30 миль в неделю (48 километров), пишет BBC.
Все 250 тысяч участников пользовались велосипедом как средством транспорта - либо ехали всю дорогу до работы, преодолевали на велосипеде часть пути. Езда на велосипеде почти вдвое снизила риск смерти для заболевших.
В ходе исследования выяснилось, что регулярные поездки на велосипеде сократили риск смерти на 41%, в случае с раком - на 45%, с сердечными заболеваниями - на 46%.
Пешие прогулки также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но не влияют на онкологические риски. Однако, чтобы почувствовать этот эффект, надо проходить не менее шести миль в неделю (около 9 километров).
За это время 2430 волонтеров, участвовавших в исследовании, умерли. У 3748 из них был диагностирован рак, у 1110 - проблемы с сердцем.
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