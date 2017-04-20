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Армянскому бизнесу будет проще сообщать о препятствиях на рынке ЕАЭС

Армянскому бизнесу будет проще сообщать о препятствиях на рынке ЕАЭС
20 апреля 2017 - 14:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянскому бизнесу стало проще сообщать о препятствиях на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в документе, поступившем в PanARMENIAN.Net

Отмечается, что для реализации задач по обеспечению функционирования внутреннего рынка Союза без барьеров, с минимальным количеством изъятий и ограничений Комиссия с помощью информационного портала «Функционирование внутренних рынков Союза» расширяет возможности для бизнеса в вопросах мониторинга и информационного взаимодействия при выявлении и устранении препятствий.

Информационный портал «Функционирование внутренних рынков Союза» (barriers.eaeunion.org) предоставляет возможность субъектам экономической деятельности и заинтересованным лицам напрямую сообщать в Комиссию информацию о препятствиях.

«Сегодня через информационный портал любое заинтересованное лицо может подать информацию о существующем препятствии, ограничивающим торговлю армянских производителей с партнерами по Союзу, выбрать сферу регулирования обращения и отслеживать ход работы Комиссии с обращением», - говорится в документе.

Отмечается, что на информационном портале представлена аналитическая информация о взаимной торговле, информация о последних событиях и предстоящих мероприятиях. Также портал содержит информацию о системе понятий и терминов, разработанной для определения общих для бизнеса и Комиссии подходом к отнесению препятствий к барьерам, изъятиям или ограничениям в целях их дальнейшего эффективного устранения.

В настоящее время сдерживает реализацию экспортного потенциала бизнеса государств-членов действующие ограничения беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков к участию в закупках на территории Союза, проводимых в электронном формате, в связи с отсутствием взаимного признания электронной цифровой подписи (ЭЦП), также как препятствия, связанные с доступом на рынок государственных закупок Российской Федерации поставщиков программного обеспечения других государств-членов. Вместе с тем, Республика Армения также сохраняет действие препятствия в сфере государственных закупок для партеров по Союзе. Так, например, в настоящее время Республика Армения не обеспечивает публикацию на веб-портале государственных закупок Министерства финансов Республики Армения необходимой информации о закупках (в том числе на русском языке). Барьер находится в процессе устранения. Республикой Армения принимаются меры по переводу на русский язык окон системы электронных закупок ARMEPS и пособия для пользователей экономических операторов. В частности, подписан договор о закупке указанных услуг по переводу, предусмотривающий перевод упомянутой системы.

В 2016 году товарооборот между Республикой Армения и государствами-членами увеличился на 17.9 % по сравнению с 2015 годом.

Основным торгово-экономическим партером Республики Армения по Союзу является Российская Федерация. Долевой показатель торговли Республики Армения с Российской Федерацией в общем объеме внешней торговли Республики Армения с партерами по Союзе составляет свыше 90%.

В 2016 году экспортные поставки Республики Армения в Российскую Федерацию увеличились на 80% по сравнению с 2015 годом, а в Республику Беларусь - на 32.5%.

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