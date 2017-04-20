Фигуристка Евгения Медведева побила собственный мировой рекорд
20 апреля 2017 - 14:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян по отцу) установила новый мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу на командном чемпионате мира, превзойдя собственное достижение.
Действующая чемпионка мира и Европы Медведева получила за прокат 80.85 балла. Предыдущий рекорд —79.21 балла — был установлен россиянкой в 2016 году в финале Гран-при в Марселе, пишет Lenta.ru.
Второй в произвольной программе на командном ЧМ стала другая россиянка Елена Радионова (72.21 балла), третьей — японка Маи Михара (72.10 балла).
Медведева стала двукратной чемпионкой Европы. Кроме того, она выиграла два последних финала Гран-при и чемпионат мира. 17-летняя россиянка — действующая обладательница мировых рекордов по набранным баллам в короткой и произвольной программах.
Сборная России лидирует в турнире с 33 очками. Второе место занимает японцы (26 очков), третье — американцы (24 очка).
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