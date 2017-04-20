Facebook разработал программу, которая научит глухих людей «слышать» кожей
20 апреля 2017 - 15:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Одно из подразделений Facebook работает над созданием технологии, которая позволит лишившимся слуха людям распознавать звуки с помощью кожи.
По словам руководителя отдела новых разработок Building 8 Регины Дуган (Regina Dugan), специалисты работают над аппаратными и программными решениями, которые смогут преобразовывать окружающие людей звуки в вибрации, те, в свою очередь, затем можно «считать» кожей. Определенные частоты, создаваемые аппаратом, будут восприниматься мозгом напрямую без необходимости обработки вибраций слуховыми органами, передает Lenta.ru.
Дуган сравнила будущую разработку с аналогом улитки в ухе. По ее мнению, подобные технологии можно сравнить с применением шрифта Брайля.
Во время первой публичной демонстрации аппарат смог преобразовать в импульсы 10 слов, а также их сочетания. Испытуемый смог «услышать» все транслируемые фразы.
В январе сообщалось, что Facebook займется разработкой нейрокомпьютерных технологий, с помощью которых можно будет читать и передавать мысли. По мнению основателя и главы соцсети Марка Цукерберга, в будущем люди будут общаться именно таким образом.
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