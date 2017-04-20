В Армении проходит учение с экипажами российской авиации

PanARMENIAN.Net - На российской авиационной базе Эребуни в Армении в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения началось летно-тактическое учение. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В нем задействовано более 50 единиц колесной специальной и авиационной техники, а также фронтовые истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-8МТШ, Ми-24.

Отмечается, что летные экипажи будут отрабатывать вопросы прикрытия войск с воздуха, а также поражение и уничтожение воздушных целей.

В ходе учения звено самолетов МиГ-29 будет имитировать авиацию условного противника, именно с ними будет отрабатываться поиск, перехват, воздушный бой и принудительная посадка на аэродром.

Одним из этапов учения станет перелет самолетов на запасной аэродром. Подразделения наземных служб отработают вопросы по обеспечению непрерывной связью, радиолокационному контролю полетов по различным маршрутам, подготовке взлетно-посадочной полосы, заправке и маскировке авиационной и специальной техники.

Помимо этого, как указывается, будет проведена дегазация самолетов после попадания в полете в условное радиоактивное облако.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.