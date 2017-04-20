Иностранцы при посещении Армении не будут заполнять анкету для получения визы

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 20 апреля приняло решение об упрощении процедуры получения въездной визы на госгранице. Согласно решению правительства, будет ликивидировано требование о заполнении иностранцами соответствующей анкеты для получения въездной визы на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

Отмечается, что новые изменения будут способствовать повышению качества предоставляемых на КПП услуг и развитию туризма в Армении.

Согласно данным отчетов и экспертным оценкам результатов проведенных иссследований, в январе-декабре 2016 году в Армению прибыло 1 259 657 туристов, относительно того же периода 2015 года показатель увеличился на 5.7%.