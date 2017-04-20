Иностранцы при посещении Армении не будут заполнять анкету для получения визы
20 апреля 2017 - 17:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 20 апреля приняло решение об упрощении процедуры получения въездной визы на госгранице. Согласно решению правительства, будет ликивидировано требование о заполнении иностранцами соответствующей анкеты для получения въездной визы на пограничных контрольно-пропускных пунктах.
Отмечается, что новые изменения будут способствовать повышению качества предоставляемых на КПП услуг и развитию туризма в Армении.
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