Китай запустил свой первый грузовой космический корабль

PanARMENIAN.Net - Китай отправил на орбиту первый космический корабль собственного производства — «Тяньчжоу-1». Запуск был произведен в 15:40 (по ереванскому времени) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.

Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-7» с первым грузовым кораблем транслировало в прямом эфире Центральное телевидение Китая.

«Тяньчжоу-1» должен отработать стыковку с находящимся на орбите модулем «Тяньгун-2». После этого у запланирована трехмесячная автономная миссия на орбите, в ходе которой будет проведен ряд экспериментов, передает Meduza.

Запуск грузовика, как подчеркивают китайские СМИ, позволяет еще на шаг приблизиться к созданию КНР собственной космической станции в начале 2020-х годов.

Китай запустил первый пилотируемый космический корабль в 2003 году. В 2011 году была создана китайская орбитальная станция, а через год на нее впервые был совершен пилотируемый полет.

Китай также успешно отправлял модули (в том числе возвращающиеся на Землю) и луноходы на Луну и запускал межпланетные спутники.