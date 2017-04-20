Китай запустил свой первый грузовой космический корабль
20 апреля 2017 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Китай отправил на орбиту первый космический корабль собственного производства — «Тяньчжоу-1». Запуск был произведен в 15:40 (по ереванскому времени) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.
Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-7» с первым грузовым кораблем транслировало в прямом эфире Центральное телевидение Китая.
«Тяньчжоу-1» должен отработать стыковку с находящимся на орбите модулем «Тяньгун-2». После этого у запланирована трехмесячная автономная миссия на орбите, в ходе которой будет проведен ряд экспериментов, передает Meduza.
Запуск грузовика, как подчеркивают китайские СМИ, позволяет еще на шаг приблизиться к созданию КНР собственной космической станции в начале 2020-х годов.
Китай запустил первый пилотируемый космический корабль в 2003 году. В 2011 году была создана китайская орбитальная станция, а через год на нее впервые был совершен пилотируемый полет.
Китай также успешно отправлял модули (в том числе возвращающиеся на Землю) и луноходы на Луну и запускал межпланетные спутники.
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