Возрожденный ансамбль Александрова выступит на фестивале в Гюмри
20 апреля 2017 - 17:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Возрожденный после страшной декабрьской авиакатастрофы ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова собирается в полном составе выступить в Гюмри. Об этом заявил солист коллектива Борис Дьяков журналистам в Гюмри.
64 члена Ансамбля во главе с руководителем Валерием Халиловым погибли в авиакатастрофе в декабре 2016 года, когда летели на выступление в Сирию. Солист Борис Дьяков чудом не оказался на борту самолета.
Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
«Наш ансамбль является частичкой музыкальной души и культуры Армении. Поэтому мы хотели бы приехать уже полным составом в 120 человек. Я уверен, что этот концерт станет большим, ярким событием», - сказал Дьяков.
Он также вспомнил о трагедии, произошедшей с музыкальным коллективом.
«Главное – не забывать ребят и чтить их память. Я очень рад, что фестиваль учредил новую номинацию в память о них», - сказал Дьяков.
Солист также дал высокую оценку фестивалю IX Международному конкурсу-фестивалю «Возрождение», церемония открытия которого состоялась накануне в Гюмри.
«Градиозный фестиваль «Возрождение» в Гюмри несет просвещение. И хотя музыкальные фестивали и конкурсы очень трудно проводить, это является благим делом», - сказал Дьяков, передает «Новости-Армения».
Он признался, что его очень тронуло отношение гюмрийцев к музыке и ансамблю в частности.
В IX Международном конкурсе-фестивале «Возрождение», беспрецедентном по географическому охвату участников и гостей, принимают участие более трех тысяч музыкантов из 35 стран, а также всех областей Армении и Карабаха.
Фестиваль посвящен 25-летию установления дипломатических отношений Армении с США, Россией, Францией, Германией, Китаем, Японией, Италией и рядом других стран и 20-летию основания филиала Ереванской государственной консерватории в Гюмри.
В состав профессионального жюри входят два проректора Московской консерватории, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, ректоры Венской консерватории и консерватории в Абу Даби.
В 2017 году изменилось количество номинаций в конкурсе фестиваля «Возрождение». Их стало 19, за счет включения в программу фестиваля военных оркестров и хоров.
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