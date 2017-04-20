Тегеран требует от США соблюдать обязательства по ядерной сделке

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф потребовал от Соединенных Штатов соблюдать условия ядерной сделки, а не разбрасываться обвинениями в адрес Тегерана.

«Избитые американские обвинения не могут замаскировать того, что Вашингтон вынужден признать факт соблюдения Ираном условий ядерной сделки», — написал Зариф в своем микроблоге, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Так министр отреагировал на критику со стороны госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который обвинил Иран в непрекращающихся и вызывающих тревогу провокациях, направленных на дестабилизацию Ближнего Востока и подрыв американских интересов в регионе. Также он заявил, что сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу, и обвинил Тегеран в спонсировании терроризма.

19 апреля президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности (СНБ) оценить условия ядерной сделки с Ираном. За два с лишним месяца до того, 3 февраля, Трамп в своем Twitter опубликовал запись, в которой заявил, что Иран играет с огнем. Днем ранее американский лидер охарактеризовал ядерную сделку с Тегераном как «ужасную».

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.