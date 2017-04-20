Заказчик теракта в петербургском метро установлен

PanARMENIAN.Net - Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Практически установлен», — сказал Бортников журналистам, пишет РИА Новости.

На уточняющий вопрос директор спецслужбы более определенно заявил, что этот человек «установлен».

Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек. 18 апреля суд арестовал до третьего июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов атаки в петербургском метро — по версии следствия, он лично готовил смертника.

Спецслужбы также задержали брата предполагаемого организатора теракта — Акрама Азимова. Во время обыска у него нашли боевую гранату. Следователи считают, что мужчина помогал в переправке денег для подготовки взрыва и в организации связи с международными террористами.

Мощный взрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля, тогда погибли 15 человек. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, непосредственным исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на «Площади Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.