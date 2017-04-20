СМИ: В Сирии погиб российский майор

PanARMENIAN.Net - Майор Черноморского флота ВМФ России Сергей Бордов погиб в Сирии. Он попал под артиллерийский огонь вместе с сирийскими военными, передает РБК со ссылкой на Reuters.

О гибели Бордова сообщили служивший с ним моряк в отставке Вячеслав Павлюченко, а также источник, близкий к Черноморскому флоту.

«Они попали под артиллерийский огонь. Погибли два российских военнослужащих и двое сирийских солдат», — рассказал Павлюченко.

Он не назвал имена других погибших.

19 апреля стало известно, что еще двое россиян погивби в ходе боев за Пальмиру в Сирии.Речь идет о 41-летнем Алексее Сафонове (погиб в середине марта) и 46-летнем Владимире Плютинском (погиб в начале февраля). Агентство пишет, что количество россиян, погибших в ходе боев за Пальмиру с конца января до конца марта, возросло до 21 человека. Официальные данные Минобороны РФ - пять человек.