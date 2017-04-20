Самолеты авиакомпании Armenia весь апрель будут летать с незабудками
20 апреля 2017 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia в преддверии 102-ой годовщины Геноцида армян (24 апреля) разместит на своих самолетах незабудку, которая является символом Геноцида армян. Об этом на своей странице в социальной сети в Facebook сообщил заместитель генерального директора авиакомпании Геворг Хачатрян.
«Наши самолеты весь апрель будут летать с этим символом», - написал Хачатрян.
Он уточнил PanARMENIAN.Net , что самолеты авиакомпании 10 дней (до 30 апреля) будут летать с символом незабудка.
Хачатрян также сообщил, что 24 апреля всем своим пассажирам авиакомпания подарит незабудки.
Основателями авиакомпании Armenia являются Ашот Торосян (51% акций), Тамаз Гаиашвили (25%) и Роберт Оганесян (24%). Гаиашвили является основателем и бывшим председателем Совета директоров компании грузинской авиакомпании Airzena, а Роберт Оганесян - его бывший заместитель.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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