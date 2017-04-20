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Самолеты авиакомпании Armenia весь апрель будут летать с незабудками

Самолеты авиакомпании Armenia весь апрель будут летать с незабудками
20 апреля 2017 - 18:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia в преддверии 102-ой годовщины Геноцида армян (24 апреля) разместит на своих самолетах незабудку, которая является символом Геноцида армян. Об этом на своей странице в социальной сети в Facebook сообщил заместитель генерального директора авиакомпании Геворг Хачатрян.

«Наши самолеты весь апрель будут летать с этим символом», - написал Хачатрян.

Он уточнил PanARMENIAN.Net , что самолеты авиакомпании 10 дней (до 30 апреля) будут летать с символом незабудка.

Хачатрян также сообщил, что 24 апреля всем своим пассажирам авиакомпания подарит незабудки.

Основателями авиакомпании Armenia являются Ашот Торосян (51% акций), Тамаз Гаиашвили (25%) и Роберт Оганесян (24%). Гаиашвили является основателем и бывшим председателем Совета директоров компании грузинской авиакомпании Airzena, а Роберт Оганесян - его бывший заместитель.

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, , Европарламентом и Всемирным советом церквей, большинством штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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