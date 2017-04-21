Террористы ИГ взяли на себя ответственность за стрельбу в Париже
21 апреля 2017 - 10:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа, в результате которой погиб полицейский.
В ходе перестрелки на Елисейских полях погиб один сотрудник правоохранительных органов, еще двое пострадали. Также сообщается о легких ранениях женщины, которая проходила мимо в момент инцидента. Один из нападавших был убит ответным огнем. Полиция полагает, что у него мог быть сообщник, который сейчас объявлен в розыск, передает РИА Новости.
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что власти рассматривают случившееся как теракт. При этом глава государства призвал не делать поспешных выводов и дождаться результатов официального расследования.
Перестрелка произошла за два дня до президентских выборов, которые пройдут 30 апреля. После инцидента один из кандидатов Франсуа Фийон призвал приостановить предвыборные мероприятия, чтобы выразить свою солидарность с пострадавшими полицейскими.
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