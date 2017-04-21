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Армия обороны Карабаха пресекла наступательную активность ВС Азербайджана

Армия обороны Карабаха пресекла наступательную активность ВС Азербайджана
21 апреля 2017 - 10:00 AMT

PanARMENIAN.Net - В ночь с 20 на 21 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 35 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 400 выстрелов.

В восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также миномет 60 мм (1 снаряд).

Передовые подразделения Армии обороны для подавления наступательной активности Азербайджана прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно нести боевое дежурство.

В ночь на 20 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня около 40 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР более 500 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В южном, восточном и северном направлениях противник применил разнокалиберное снайперское оружие (77 снарядов).

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